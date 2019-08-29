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Зеленский подал законопроект об обличителях коррупции

Новости » Политика    29.08.2019 - 16:41
Зеленский подал законопроект об обличителях коррупции
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский предлагает законодательно закрепить выплаты обличителям

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день работы Верховной рады внес законопроект об обличителях коррупции. Соответствующая информация содержится на сайте парламента.

Сообщается, что документ зарегистрирован 29 августа под номером 1010 и обозначен как безотлагательный. Текста и сопроводительных документов к проекту закона на сайте пока нет.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявлял о подготовке законов, которые предусматривают материальное вознаграждение для обличителей коррупции до 10% от суммы возмещенных убытков или размера неправомерной выгоды.

"Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и иных прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования разоблачителей", - отметил Рябошапка.

Отметим, сегодня Зеленский подал в Верховную раду Украины законопроект, которым предлагает закрепить за собой полномочия по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований.

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Новости Украины Владимир Зеленскийкоррупциязаконопроект
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