Комитет ВР дал вывод по закону Зеленского об обличителях коррупции

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рекомендует Раде принять закон за основу

Антикоррупционный комитет Верховной рады дал свой вывод по законопроекту №1010 президента Владимира Зеленского "О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" об обличителях коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте ВР.

Таким образом, комитет не нашел в проекте рисков коррупции. Нардепы предлагают Раде принять законопроект президента за основу.

"Законопроект (рег. № 1010) соответствует требованиям антикоррупционного законодательства и рекомендует Верховной раде Украины принять его за основу. Главным научно-экспертным управлением Аппарата Верховной рады законопроект предложено доработать с учетом высказанных замечаний и предложений", - говорится в заключении комитета.

Документом предлагается внести изменения в закон "О предотвращении коррупции" по поводу определения правового статуса обличителей коррупции, их прав и гарантий защиты; обеспечения условий для раскрытия информации о коррупции; нормирования порядка раскрытия обличителем коррупции информации; освобождения от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении; обеспечения госзащиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

Комитет ВР по вопросам бюджета принял решение, что законопроект будет иметь влияние на показатели бюджета - потребует дополнительных расходов госбюджета на функционирование соответствующих государственных органов и реализации предусмотренных в законопроекте мероприятий. В случае его принятия до 15 июля 2019 года может вводиться в действие не ранее 1 января 2021-го, а после 15 июля 2020 года - не ранее 1 января 2022-го (или 1 января следующего за этим годом в зависимости от времени принятия закона).

Указано, что реализация закона в случае его принятия потребует расходов из государственного бюджета Украины, направленных на финансирование мероприятий по обеспечению соблюдения прав и гарантий безопасности обличителей и выплату компенсаций обличителям.

Источниками поступления предлагается определить средства, поступающие от возмещения ущерба государству, от уплаты санкций (штрафов и т.п.), применяемых по решениям (приговорам) судов, принятым по результатам рассмотрения судебных дел, предметом рассмотрения в которых является совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, в которых показания обличителя (обличителей) содержат важную информацию для привлечения виновного лица к ответственности.

Дополнительным источником финансирования мероприятий по обеспечению безопасности обличителей и выплату компенсаций обличителям может стать сокращение расходов на содержание правоохранительных органов.

Напомним, Зеленский в первый день работы Верховной рады внес законопроект об обличителях коррупции. Так, документ был зарегистрирован 29 августа под номером 1010 и обозначен Зеленским как безотлагательный.

Как писало РБК-Украина, Зеленский также подал в Раду законопроект, которым предлагает закрепить за собой полномочия по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований. Позже антикоррупционный комитет рассмотрел этот законопроект и не увидел рисков коррупции в проекте президента.