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Интервью

Рада приняла закон о введении механизма "единого окна" на таможне

НовостиЭкономика    05.07.2018 - 10:43
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Использование механизма "единого окна" для международной торговли признается лучшей мировой практикой

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №7010 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

Закон поддержали 254 парламентария.

Так, в пояснительной записке отмечается, что создание и использование механизма "единого окна" для международной торговли признается лучшей мировой практикой, которая способствует международной торговле и, одновременно, повышает институциональные возможности государственных органов. Отмечается, что в августе 2016 Кабинет министров Украины сделал первый шаг для внедрения "единого окна", однако функционирование и развитие этого механизма является практически невозможным в виду отсутствия необходимых законодательных изменений.

Законопроектом предлагается внести изменения в ряд законов. В частности, в Таможенный кодекс Украины.

Документом дается определение понятию "механизм "единого окна" и урегулируется порядок его реализации. К обязанностям Государственной фискальной службы (ГФС) отнесено определение кодов УКТ ВЭД товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, в отношении которых установлены запреты или ограничения. Также определена обязанность ГФС обнародовать на своем сайте списки таких запретов или ограничений.

Предусматривается получение таможнями в электронной форме разрешительных документов от уполномоченных государственных органов, выдающих такие документы, с использованием механизма "единого окна" и осуществление таможнями соответствующих таможенных формальностей на основании такой информации.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины поддержал законопроект об изменениях в Таможенный кодекс для упрощения таможенных процедур путем внедрения механизма "единого окна" на границе.

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Теги публикации: таможня, Верховная Рада, Единое окно  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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