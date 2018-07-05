Рада схвалила закон щодо запровадження механізму "єдиного вікна" на митниці

Використання механізму "єдиного вікна" для міжнародної торгівлі визнається кращою світовою практикою

Верховна рада України схвалила у другому читанні законопроект №7010 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України", передає кореспондент РБК-Україна.

Закон підтримали 254 парламентаря.

Так, у пояснювальній записці наголошується, що створення та використання механізму "єдиного вікна" для міжнародної торгівлі визнається кращою світовою практикою, що сприяє міжнародній торгівлі та, одночасно, підвищує інституційні спроможності державних органів. Зазначається, що у серпні 2016 року Кабінет міністрів України зробив перший крок для запровадження "єдиного вікна", проте функціонування та розвиток цього механізму практично унеможливлюється відсутністю необхідних законодавчих змін.

Законопроектом пропонується внести зміни до низки законів. Зокрема, до Митного кодексу України.

Документом дається визначення поняттю "механізм "єдиного вікна" та врегульовується порядок його реалізації. До обов'язків Державної фіскальної служби (ДФС) віднесено визначення кодів згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо переміщення яких через митний кордон України встановлені заборони або обмеження. Також встановлено обов'язок ДФС оприлюднювати на своєму сайті переліки таких заборон або обмежень.

Встановлюється норма щодо здійснення випуску товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) тільки після проведення передбачених для кожного товару санітарних, фітосанітарних заходів.

Передбачається отримання митницями в електронній формі дозвільних документів від уповноважених державних органів, що видають такі документи, з використанням механізму "єдиного вікна" та здійснення митницями відповідних митних формальностей на підставі такої інформації.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України підтримав законопроект про зміни до Митного кодексу для спрощення митних процедур шляхом упровадження механізму "єдиного вікна" на кордоні.