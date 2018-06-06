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Кабмин предлагает внедрить "единое окно" на границе для упрощения таможенных процедур

НовостиЭкономика    06.06.2018 - 13:43
Фото: таможня (oda.odessa.gov.ua)
Фото: таможня (oda.odessa.gov.ua)

МЭРТ предлагает все разрешительные документы оформлять в электронной форме

Кабинет министров Украины поддержал законопроект об изменениях в Таможенный кодекс для упрощения таможенных процедур путем внедрения механизма "единого окна" на границе. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, внедрение процедуры "единого окна" на границе предусматривает быстрый и эффективный электронный обмен документами между различными органами государственной власти, снижение количества контролирующих органов на границе, упрощение прохождения или полную отмену ряда контрольно-разрешительных процедур, связанных с внешнеэкономической деятельностью.

На сегодня Таможенный кодекс предусматривает, что документы для таможенного оформления товаров подаются в таможню в электронной форме с применением средств электронной цифровой подписи. Законопроект Минэкономразвития предлагает:

  • все разрешительные и сопровождающие документы в сфере внешнеэкономической деятельности оформлять в электронной форме с отражением в "едином окне" на сайте Государственной фискальной службы;
  • установить исчерпывающий перечень случаев, когда эти документы могут подаваться в бумажном виде.

Кроме того, предлагается все разрешительные и сопровождающие документы в сфере внешнеэкономической деятельности оформлять в электронной форме с отражением в "едином окне" на сайте Государственной фискальной службы и на сайте органа власти, который их выдал.

Предполагается, что принятие проекта закона будет способствовать международной торговле и улучшению инвестиционной привлекательности страны. Внедрение "единого окна" на границе является также и одним из международно-правовых обязательств Украины в рамках Всемирной торговой организации.

 

Фото: законопроект об изменениях в Таможенный кодекс

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года по принципу "единого окна" оформлено 460,3 тыс. таможенных деклараций.  

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, таможня, Единое окно  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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