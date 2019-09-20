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Рада прийняла закон про верифікацію пенсій та субсидій за основу

Новини » Політика    20.09.2019 - 13:20
Рада прийняла закон про верифікацію пенсій та субсидій за основу
Ілюстративне фото (facebook.com gazetazhizn)

Також пропонується передбачити верифікацію пільг, субсидій, стипендій

Народні депутати підтримали за основу в першому читанні законопроект №1231 про верифікації пенсій та інших державних виплат, передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосували 254 парламентарія.

Рада прийняла закон про верифікацію пенсій та субсидій за основу

Законопроектом, зокрема, пропонується ввести верифікацію державних виплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Верифікація держвиплат визначається як комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації для призначення, нарахування та/ бо здійснення державних виплат.

"Верифікація державних виплат буде здійснюватися в інформаційно-аналітичній платформі (автоматизованій системі накопичення, обробки, аналізу інформації, отриманої від суб'єктів надання інформації) шляхом застосування комплексу заходів щодо збору, проведення аналізу і порівнянню параметрів інформації, а також виявлення невідповідності даних в автоматизованих інформаційних системах , реєстрах, базах даних", - наголошується у пояснювальній записці.

Також нардепи розглянули і альтернативний законопроект №1231-1, який пропонував проведення превентивної та поточної верифікації державних виплат виключно за наявності добровільної письмової згоди на її проведення. При цьому, пенсії і стипендії (крім соціальних стипендій) пропонували не включати в державні виплати, що підлягають верифікації.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував ВР прийняти цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік передбачено підвищення пенсій на 8%.

Відзначимо, мінімальна пенсія в Україні зросла на 9% і в 2018 році - до 1497 грн.

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