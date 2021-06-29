Рада приняла закон о тюрьме за ложь в декларациях с предложениями Зеленского

Верховная рада приняла законопроект №4651 о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях с предложениями президента Владимира Зеленского. Ранее глава государства ветировал этот документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 315 парламентариев.

Подчеркнем, из закона исключили противоречивое положение, согласно которому сведения об объектах декларирования, находящихся во владении или пользовании члена семьи декларанта, указываются только в случае, если член семьи подал такие сведения субъекту декларирования в любом виде.

Зеленский подчеркивал, что эта норма позволила бы переписывать дорогие машины, квартиры, например, на члена семьи, якобы откажется предоставить декларанту документы об этом имуществе. И позволит избежать уголовной ответственности.

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