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Зеленский ветировал закон о тюрьме за ложь в декларациях. В Раде назвали причины

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Украина, Понедельник 14 июня 2021 10:59
Зеленский ветировал закон о тюрьме за ложь в декларациях. В Раде назвали причины Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк, Ульяна Безпалько

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №4651 о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях. Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил причины.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я называю это самым быстрым вето в истории: когда ты голосуешь, а президент уже через минуту звонит Давиду и говорит, что его ветирует. Действительно, есть группа депутатов, которые по-разному понимают и по-разному трактуют, в частности, выводы КСУ относительно декларирования. И давайте откровенно говорить: даже в нашей фракции есть разные взгляды и отношение к антикоррупционной реформе", - отметил парламентарий.

По словам нардепа, одна из поправок касалась якобы удобства для декларантов. Это правка депутата Игоря Фриса, заслуженного юриста Украины.

"Он считает, что если декларант не осведомлен о наличии активов у его супруги или членов семьи, которые с ним проживают и подпадают под декларирование, то это не является уголовным правонарушением, потому что ты же не знаешь", - подчеркнул нардеп.

Корниенко заверил, что за документ проголосовали, понимая, что будет вето.

"Мы будем учитывать предложения президента. Там были еще замечания по другим позициям", - сказал депутат.

По его словам, правка по декларированию имущества членов семьи весьма сомнительная.

"Эта правка так выписана, что если мне жена не сказала, что она купила авто, то я об этом якобы не знаю и не должен его декларировать. Это весьма сомнительно. Ведь эта реформа очень полезна для того, чтобы общество понимало масштаб процессов, которые в стране десятки лет происходили и прозрачность состояния политиков или чиновников", - сказал нардеп.

Подробнее о законопроекте читайте в материале РБК-Украина "Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях".

Кроме того, президент подал в Раду законопроект об олигархах, который обяжет их подавать декларации.

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