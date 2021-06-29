Рада схвалила закон про в'язницю за брехню у деклараціях з пропозиціями Зеленського

Верховна рада ухвалила законопроект №4651 про повернення в'язниці за брехню у деклараціях з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Раніше глава держави ветував цей документ.

За документ проголосували 315 парламентарів.

Підкреслимо, з закону виключили суперечливе положення, згідно з яким відомості про об’єкти декларування, які перебувають у володінні або користуванні члена сім’ї декларанта, зазначаються лише у разі, якщо член сім’ї подав такі відомості суб’єкту декларування у будь-якому вигляді.

Зеленський підкреслював, що ця норма дозволила б переписувати дорогі машини, квартири, наприклад, на члена сім'ї, який нібито відмовиться надати декларанту документи про це майно. І дозволить уникнути кримінальної відповідальності.

Глава держави вніс до документу ще одну правку. Він доповнив норму про те, що умисне неподання е-декларації карається штрафом від 2500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, словами "або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі строком на один рік".