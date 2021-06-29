Рада схвалила закон про в'язницю за брехню у деклараціях з пропозиціями Зеленського
Верховна рада ухвалила законопроект №4651 про повернення в'язниці за брехню у деклараціях з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Раніше глава держави ветував цей документ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
За документ проголосували 315 парламентарів.
Підкреслимо, з закону виключили суперечливе положення, згідно з яким відомості про об’єкти декларування, які перебувають у володінні або користуванні члена сім’ї декларанта, зазначаються лише у разі, якщо член сім’ї подав такі відомості суб’єкту декларування у будь-якому вигляді.
Зеленський підкреслював, що ця норма дозволила б переписувати дорогі машини, квартири, наприклад, на члена сім'ї, який нібито відмовиться надати декларанту документи про це майно. І дозволить уникнути кримінальної відповідальності.
Глава держави вніс до документу ще одну правку. Він доповнив норму про те, що умисне неподання е-декларації карається штрафом від 2500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, словами "або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі строком на один рік".
Докладніше про законопроект читайте в матеріалі РБК-Україна "Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню у деклараціях".
Крім того, президент подав до Ради законопроект про олігархів, який зобов'яже їх подавати декларації.