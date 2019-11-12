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Рада приняла закон о среднесрочном планировании развития дорог

Новости » Политика     12.11.2019 - 16:50
Рада приняла закон о среднесрочном планировании развития дорог
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)               

Программу развития дорог будет утверждать Кабинет министров

Верховная рада Украины приняла закон № 1041 о внедрении среднесрочного планирования развития дорог общего пользования. Соответствующее решение поддержали 368 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы во втором чтении поддержали внесение изменений в закон "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" (относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержание автомобильных дорог общего пользования).

Закон устанавливает, что Государственная целевая экономическая программа развития автомобильных дорог общего пользования с перечнем дорог, на которых запланированы работы, с указанием объемов финансирования утверждается Кабинетом министров Украины.

При этом составленный ежегодный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта дорог общего пользования с указанием объемов финансирования утверждается центральным органом исполнительной власти, который формирует государственную политику в сфере дорожного хозяйства.

В то же время перечни объектов нового строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах утверждает Совет министров Автономной Республики Крым, соответствующая областная, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере дорожного хозяйства.

Кроме того, нардепы другим законом внесли изменения в Бюджетный кодекс, которые касаются внедрения среднесрочного планирования развития и содержание автомобильных дорог общего пользования.

Напомним, ранее Кабмин одобрил привлечение кредита ЕИБ для развития трансъевропейской транспортной сети. Проект предусматривает создание к 2030 году новой транспортной системы на территории ЕС.

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