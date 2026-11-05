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Ердоган хоче обговорити з Путіним припинення війни після зустрічі із Зеленським

13:44 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Ердоган хоче обговорити з Путіним припинення війни після зустрічі із Зеленським Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ердоган розповів журналістам, що хоче провести переговори з Путіним щодо завершення російсько-української війни після того, як обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі минулого тижня.

"Як Туреччина, ми робимо все можливе, щоб прокласти шлях до миру між Росією та Україною, і продовжуватимемо це робити. Після нашої зустрічі з президентом Зеленським ми хочемо обговорити російську сторону питання під час зустрічі з президентом Путіним", - заявив Ердоган.

За словами турецького лідера, міністр закордонних справ та інші посадовці Туреччини підтримують контакти з представниками України та Росії, щоб з'ясувати можливість організації нової зустрічі між сторонами на турецькій території.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що конкретних домовленостей щодо розмови Путіна з Ердоганом наразі немає.

За його словами, за необхідності контакт можуть організувати в короткі терміни.

Зустріч Зеленського з Ердоганом

Нагадаємо, 1 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

За підсумками цієї зустрічі український лідер анонсував, що Україна готується до дипломатичних переговорів у тристоронньому форматі в першій половині листопада та розглядає можливість залучення Туреччини до цього діалогу.

Також Зеленський заявив, що готовий провести особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Він розраховує, що Ердоган посприяє цій зустрічі, а головна мета - досягти припинення вогню по всій лінії фронту.

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