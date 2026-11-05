Ердоган хоче обговорити з Путіним припинення війни після зустрічі із Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ердоган розповів журналістам, що хоче провести переговори з Путіним щодо завершення російсько-української війни після того, як обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі минулого тижня.

"Як Туреччина, ми робимо все можливе, щоб прокласти шлях до миру між Росією та Україною, і продовжуватимемо це робити. Після нашої зустрічі з президентом Зеленським ми хочемо обговорити російську сторону питання під час зустрічі з президентом Путіним", - заявив Ердоган.

За словами турецького лідера, міністр закордонних справ та інші посадовці Туреччини підтримують контакти з представниками України та Росії, щоб з'ясувати можливість організації нової зустрічі між сторонами на турецькій території.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що конкретних домовленостей щодо розмови Путіна з Ердоганом наразі немає.

За його словами, за необхідності контакт можуть організувати в короткі терміни.