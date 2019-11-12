Рада прийняла закон про середньострокове планування розвитку доріг

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Програму розвитку доріг буде затверджувати Кабінет міністрів

Верховна рада України прийняла закон № 1041 про впровадження середньострокового планування розвитку доріг загального користування. Відповідне рішення підтримали 368 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи у другому читанні підтримали внесення змін до закону "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування).

Закон встановлює, що Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування з переліком доріг, на яких заплановані роботи, із зазначенням обсягів фінансування затверджується Кабінетом міністрів України.

При цьому складений щорічний перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг загального користування із зазначенням обсягів фінансування затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері дорожнього господарства.

У той же час переліки об'єктів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах затверджує Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства

Крім того, нардепи іншим законом внесли зміни до Бюджетного кодексу, які стосуються запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування.

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив залучення кредиту ЄІБ для розвитку транс'європейської транспортної мережі. Проект передбачає створення до 2030 року нової транспортної системи на території ЄС.