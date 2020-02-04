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Рада приняла закон о создании нацоргана интеллектуальной собственности за основу

Новости » Политика     04.02.2020 - 17:55
Рада приняла закон о создании нацоргана интеллектуальной собственности за основу
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предлагается ввести двухуровневую систему госуправления сферой интеллектуальной собственности

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2255 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании национального органа интеллектуальной собственности", передает корреспондент РБК-Украина.

За него проголосовали 307 парламентариев.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести двухуровневую систему государственного управления сферой интеллектуальной собственности. Согласно этой системе, Минэкономики будет обеспечивать формирование и реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности. А Национальный орган интеллектуальной собственности (НОИС) выполнять отдельные публичные функции (властные полномочия) по реализации государственной политики (выдача охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности).

Указано, что НОИС функционировать как юридическое лицо публичного права (государственная организация) и принадлежать к сфере управления Минэкономики.

Напомним, в январе первый заместитель ВР Руслан Стефанчук заявил, что на пленарной неделе 13-17 января должны быть приняты законы об интеллектуальной собственности. Он отметил, что нардепы должны рассмотреть создание единого органа интеллектуальной собственности в Украине.

Как писало РБК-Украина, в феврале 2018 года Кабинет министров Украины создал Совет по вопросам интеллектуальной собственности.

Стоит отметить, что в 2017 году в Европейском союзе заявили о слишком медленном прогрессе Украины в реформе законодательства в сфере прав интеллектуальной собственности.

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Новости Украины Верховная Радаинтеллектуальная собственность
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