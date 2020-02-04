ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада прийняла закон про створення нацоргану інтелектуальної власності за основу

Новини » Політика     04.02.2020 - 17:55
Рада прийняла закон про створення нацоргану інтелектуальної власності за основу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пропонується запровадити дворівневу систему держуправління сферою інтелектуальної власності

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2255 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності", передає кореспондент РБК-Україна.

За нього проголосували 307 парламентарів.

Законопроектом, зокрема, пропонується запровадити дворівневу систему державного управління сферою інтелектуальної власності. Відповідно до цієї системи, Мінекономіки забезпечуватиме формування та реалізуватиме державну політику у сфері інтелектуальної власності. А Національний орган інтелектуальної власності (НОІВ) виконуватиме окремі публічні функції (владні повноваження) з реалізації державної політики (видача охоронних документів (патентів, свідоцтв) на об’єкти права інтелектуальної власності).

Вказано, що НОІВ функціонуватиме як юридична особа публічного права (державна організація) та належатиме до сфери управління Мінекономіки.

Нагадаємо, в січні перший заступник ВР Руслан Стефанчук заявив, що пленарному тижні повинні 13-17 січня мають бути прийняті закони про інтелектуальну власність. Він зазначив, що нардепи потрібно задуматись над створенням єдиного органу інтелектуальної власності в Україні.

Як писало РБК-Україна, в лютому 2018 року Кабінет міністрів України створив Раду з питань інтелектуальної власності.

Варто відзначити, що в 2017 році в Європейському союзі заявили про занадто повільному прогресі України в реформі законодавства в сфері прав інтелектуальної власності.

Рада розблокувала підписання закону про єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ Рада прийняла за основу законопроект про фінансовий лізинг
Новини України Верховна Радаинтеллектуальная собственность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся