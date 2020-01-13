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Рада рассмотрит создание единого органа интеллектуальной собственности на этой неделе

Новости » Политика     13.01.2020 - 16:22
Рада рассмотрит создание единого органа интеллектуальной собственности на этой неделе
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Стефанчука, на этой неделе Рада рассмотрит большой блок законов об интеллектуальной собственности

Первый заместитель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что на этой неделе должны быть приняты законы об интеллектуальной собственности. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы должны рассмотреть создание единого органа интеллектуальной собственности в Украине.

"Я хотел бы обратить внимание, что на этой неделе запланирован большой блок законов, касающийся интеллектуальной собственности, защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности, создания единого органа интеллектуальной собственности в Украине", - добавил первый вице-спикер ВР.

Напомним, в феврале 2018 года Кабинет министров Украины создал Совет по вопросам интеллектуальной собственности. Отмечалось, что Совет станет надежной площадкой для формирования и координации политики в сфере защиты интеллектуальной собственности с учетом экспертного мнения представителей органов госвласти, бизнеса и общественного сектора.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2017 году в Европейском союзе (ЕС) заявили о слишком медленном прогрессе Украины в реформе законодательства в сфере прав интеллектуальной собственности. В ЕС тогда подчеркивали, что единственным положительным достижением является усиление борьбы против интернет-пиратства.

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Новости Украины Верховная Радаинтеллектуальная собственность
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