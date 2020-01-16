Рада приняла закон о разведке за основу

Верховная рада Украины поддержала за основу в повторном первом чтении законопроект №2412-д "О разведке", передает корреспондент РБК-Украина.

За него проголосовали 233 нардепа.

Проект направлен на совершенствование правовых и организационных основ функционирования разведки, деятельности разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества, повышение эффективности их взаимодействия, а также обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с этими органами. Он должен заменить действующий сейчас закон "О разведывательных органах Украины".

Так, в документе приведена в соответствие с Конституцией Украины норма, согласно которой СНБО координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны.

В законопроекте Службу безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, при этом с целью координации деятельности и предупреждения межведомственных конфликтов органа специального назначения с правоохранительными функциями и разведывательных органов СБУ определена как субъект разведывательного сообщества.

Кроме того, в проекте закона определен механизм создания комитета ВР, к полномочиям которого будет принадлежать обеспечение контрольных функций парламента за деятельностью субъектов разведывательного сообщества. В нем определяются функции, полномочия и особенности функционирования указанного комитета Рады.

Как писало РБК-Украина, ранее в Раде анонсировали, что 16 января народные депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о разведке и законопроект о внесении изменений в закон "О службе внешней разведки".

Напомним, в комитете по вопросам национальной безопасности призвали парламент на этой неделе рассмотреть законопроекты о разведке №№2412-2414.

Так, ранее парламент отправил на повторное первое чтение законопроект №2412 "О разведке".

Кроме того, нардепы отправили на повторное первое чтение проект закона №2414 "О внесении изменений в закон "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины".