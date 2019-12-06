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Рада схвалила закон про розділення політичних посад і держслужби

Новини » Політика     06.12.2019 - 12:50
Рада схвалила закон про розділення політичних посад і держслужби
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи схвалили відповідний законопроект №2260 у другому читанні

Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект №2260 щодо розділення політичних посад і державної служби, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект підтримали 255 нардепів.

Документом вносяться зміни до деяких законодавчих актів, що регулюють діяльність окремих держорганів, зокрема в частині проходження та особливостей державної служби, врегулювання правового статусу держслужбовців, повноважень керівників державної служби, виключення інституту погодження призначення керівників структурних підрозділів третіми особами.

Також законом визначається, що паперовий та електронний документ мають однакову юридичну силу.

У проекті хотіли прописати, що члени Кабінету міністрів України з дозволу головуючого можуть брати участь у засіданні уряду в режимі відеоконференції. Однак нардепи відхили цю норму у ході розгляду.

Документом також відстрочене е-декларування для помічників-консультантів народних депутатів. При цьому воно залишається для працівників Офісу президента.

Нагадаємо, в кінці вересня законопроект "Про внесення змін до деяких законів України" про перезавантаження влади №1066, який передбачає введення державної служби за контрактом, набув чинності.

Відзначимо, законом спрощено порядок прийняття на державну службу та звільнення з неї, а також передбачені можливості запровадження контрактної державної служби.

Як писало РБК-Україна раніше, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що після прийняття законопроекту №1066 про перезавантаження державної влади, яким вводиться держслужба за контрактом, у державних службовців зміниться структура оплати праці.

Парламент схвалив даний проект закону в другому читанні 19 вересня. За нього проголосували 228 парламентаріїв.

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Новини України Верховна Радагосслужба
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