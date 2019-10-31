Рада приняла закон о публичных электронных реестрах за основу

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

За проект закона проголосовали 320 нардепов

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2110 "О публичных электронных реестрах". Проект поддержали 320 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

В пояснительной записке указано, что законопроект является рамочным и на основе единого терминологического аппарата определяет систему публичных электронных реестров, законодательные требования к публичным электронным реестрам, регистровой информации, а также принципы, организационные, институциональные, процессуальные и финансовые основы их существования и взаимодействия.

Согласно законопроекту систему публичных электронных реестров будут составлять:

базовые государственные реестры (Единый государственный демографический реестр, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, Государственный земельный кадастр)

другие государственные реестры;

коммунальные реестры;

определенные законом реестры саморегулируемых организаций;

Реестр реестров.

В частности, определяются единые требования к регистровой информации, ее статусу, формам, составу, порядку создания, хранения и использования (в т.ч. предоставления), путей внесения существующей, в том числе архивной информации.

В проекте также прописаны единые принципы создания, ведения, администрирования, модернизации, реорганизации и ликвидации общественных электронных реестров, в том числе характерные особенности для Реестра реестров; принципы взаимодействия публичных электронных реестров на единой электронной платформе.

Кроме того, определяются основы контроля, государственного надзора, ответственности и исправления ошибок в сфере публичных электронных реестров; виды правонарушений и основы юридической ответственности в разрезе видов субъектов; финансовые основы создания, администрирования и функционирования публичных электронных реестров (на основе пропорционального распределения платы между соответствующими полномочными субъектами).

Напомним, в октябре в Украине появился электронный реестр для получения разрешений на вырубку и заготовку древесины.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров Украины поддержал создание Единого государственного реестра ветеранов войны.