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Кабмин одобрил создание Единого госреестра ветеранов

Новости » Общество    13.10.2019 - 08:35
Кабмин одобрил создание Единого госреестра ветеранов
Иллюстративное фото (twitter.com/etcetera_media)

Также приняты изменения в программы медицинской и психологической реабилитации

Кабинет министров Украины поддержал создание Единого государственного реестра ветеранов войны. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу правительства.

Реестр планируется создать в рамках изменений к государственной целевой программы физической, медицинской реабилитации и психосоциальной реадаптации ветеранов войны и членов их семей. Реестр позволит четко определить не только количество ветеранов, а их проблемы и потребности и пути решения этих вопросов.

"Также, согласно изменениям, которые внесены в целевую программу, которая наконец-то перешла с Минсоцполитики к Минветеранов, учтена разработка электронной платформы Е-ветеран. Важной частью является то, что предусмотрено создание ветеранских пространств в каждом регионе, которые станут единой площадкой для предоставления услуг и сервисов ветеранам и членам их семей", - отметили в правительстве.

Программа рассчитана до 2023 года и включает в себя создание Национального центра защиты психического здоровья и реабилитации ветеранов и их родственников.

Напомним, Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной раде Украины принять законопроект №2045-1, которым предусматривается введение механизма получения статуса участника боевых действий добровольцами.

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