В Кабмине создали реестр для получения разрешений на рубку леса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Реестр будет работать на всей территории Украины

В Украине появился электронный реестр для получения разрешений на вырубку и заготовку древесины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства лесных ресурсов Украине.

По состоянию на 16 октября, в реестре опубликовано 27 тысяч выданных разрешительных билетов на заготовку и вырубку леса.

"Это реестр разрешительных документов, которые дают право осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с заготовкой древесины. Реестр лесорубных билетов покрывает всю территорию Украины. Мы собрали все данные в одном месте и начали делать их более доступными для общественности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в реестре будет присутствовать онлайн-карта рубок, которую планируют ввести до конца года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил установить централизованную систему учета древесины в государственных и коммунальных лесхозах для прекращения незаконной вырубки леса. По его словам отсутствие системы учета является причиной существования серого рынка древесины.

Также РБК-Украина сообщало, что Рада ужесточила наказание за незаконную вырубку леса. Законом был снижен слишком высокий денежный эквивалент ущерба, который является условием наступления уголовной ответственности.