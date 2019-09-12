Рада приняла закон для предотвращения разрушения дорог

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №1063 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда", передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект сначала за основу поддержали 337 нардепов. Затем поступило предложение проголосовать в целом, которое поддержали 329 парламентариев.

Так, в целях предотвращения преждевременного разрушения автодорог перегруженными транспортными средствами, обеспечения целевого использования административно-хозяйственных и административных штрафов за нарушение законодательства об автотранспорте, предлагается такие штрафы включить в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины, который создан в составе специального фонда государственного бюджета.

Напомним, Рада 11 сентября приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля", определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный. Изначально нардепы одобрили документ за основу 323-мя голосами. Однако потом его приняли в целом, это поддержал 331 парламентарий.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал ВР 8 созыва принять закон для увеличения штрафов за разрушение дорог, а именно за нарушение перевозок опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

Кроме того, парламенту предыдущего созыва также рекомендовали принять закон для противодействия перегрузке дорог автомобилями.