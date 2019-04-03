Комитет рекомендует Раде увеличить штрафы за повреждение дорог

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Соответствующий закон рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять закон для увеличения штрафов за разрушение дорог, а именно за нарушение перевозок опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

В частности, законопроектом №9137 предлагается увеличить размер действующих штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств и дорожной перевозки опасных грузов с 30-40 до 500-2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Проектом также предлагается ввести административную ответственность за движение транспортных средств, сельскохозяйственной техники и машин на гусеничном ходу по проезжей части дорог с твердым покрытием и их обочине в виде штрафа от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, ввести ответственность водителей транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и/или грузов, за невыполнение требований уполномоченных должностных лиц по остановке и ввести административную ответственность перевозчика занарушение законодательства об автомобильных дорогах и тому подобное.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения зафиксированные в автоматическом режиме о нарушении перевозок опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств" №9137 принять за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Раде рекомендовали принять закон для противодействия перегрузке дорог автомобилями.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций.