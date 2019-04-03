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Комитет рекомендует Раде увеличить штрафы за повреждение дорог

Новости » Политика    03.04.2019 - 16:46
Комитет рекомендует Раде увеличить штрафы за повреждение дорог
Иллюстративное фото (УНИАН)

Соответствующий закон рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять закон для увеличения штрафов за разрушение дорог, а именно за нарушение перевозок опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

В частности, законопроектом №9137 предлагается увеличить размер действующих штрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств и дорожной перевозки опасных грузов с 30-40 до 500-2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Проектом также предлагается ввести административную ответственность за движение транспортных средств, сельскохозяйственной техники и машин на гусеничном ходу по проезжей части дорог с твердым покрытием и их обочине в виде штрафа от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан, ввести ответственность водителей транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и/или грузов, за невыполнение требований уполномоченных должностных лиц по остановке и ввести административную ответственность перевозчика занарушение законодательства об автомобильных дорогах и тому подобное.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения зафиксированные в автоматическом режиме о нарушении перевозок опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств" №9137 принять за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Раде рекомендовали принять закон для противодействия перегрузке дорог автомобилями.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций.

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