Рада приняла закон о новых договорах о предоставлении комуслуг за основу

Верховная рада Украины приняла за основу проект закона №2458 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг". Основные его положения касаются механизма установления тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За закон проголосовали 239 депутатов Рады.

Документом предлагается предусмотреть, что с потребителями коммунальных услуг в частном секторе и в многоквартирных домах, которые не выбрали модель организации договорных отношений, будут заключены новые договоры теплоснабжения, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и тому подобное.

В частности, планируется введение публичных договоров о предоставлении комуслуг. Ожидается, что это позволит избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с заключением договоров в письменной форме. При этом в отношении исполнителей будет установлена ​​обязанность информирования потребителей о качестве услуг.

Также предусмотрено введение дифференцированных тарифов на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия/отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов). Планируется, что это сделает невозможной двойную компенсацию потребителями расходов на содержание и обслуживание центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Кроме того, предлагается уход от требования по формированию общедомовых тарифов на услугу по снабжению горячей воды при наличии в таких домах индивидуальных тепловых пунктов.

Документом определяются полномочия НКРЭКУ по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии и утверждение типового договора на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах операторов газораспределительных систем.

Законопроектом также предлагается урегулирование некоторых вопросов списания с баланса многоквартирных домов с целью избрания совладельцами формы управления такими домами.

Кроме того, проект закона определяет, что конкурсы по назначению управляющих многоквартирными домами будут проводиться ОМС только в случае получения протокола собрания совладельцев многоквартирного дома с просьбой назначить управляющего.

Напомним, данный проект закон комитет по энергетике рекомендовал рассмотреть парламенту еще в начале декабря 2019 года.

Как писало РБК-Украина, представитель Кабмина в Раде Елена Шуляк просила ВР рассмотреть законопроект №2458 об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. По ее словам, сейчас на законодательном уровне не предусмотрена возможность заключения публичных договоров.

Отметим также, данным проектом предлагалось разрешить сотрудникам коммунальных служб "несанкционированный доступ" в жилище должников для ограничения (прекращения) предоставления комуслуг.