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Кабмин просит Раду рассмотреть закон об изменениях по предоставлению ЖК-услуг

Новости » Политика     02.12.2019 - 12:25
Кабмин просит Раду рассмотреть закон об изменениях по предоставлению ЖК-услуг
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В правительстве отметили, что сегодня на законодательном уровне не предусмотрена возможность заключения публичных договоров

Представитель правительства в Верховной раде Елена Шуляк просит парламент рассмотреть законопроект №2458 об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Об этом она сказала в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что сегодня на законодательном уровне не предусмотрена возможность заключения публичных договоров.

"Мы просим включить в повестку дня законопроект №2458. Это проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. На сегодняшний день на законодательном уровне не предусмотрена возможность заключения публичных договоров и нет механизма, который применяется при изменении цен на энергоносители", - сказала парламентарий.

Напомним, ранее глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что при улучшении энергоэффективности в следующие 5 лет украинская семья сможет экономить на коммунальных тарифах до 8-10 тысяч гривен в год.

Как писало РБК-Украина, задолженность населения по уплате за ЖК-услуги на конец августа 2019 года составила 52,1 млрд грн, что на 0,9 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (53 млрд грн).

Отметим также, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн. Таким образом, за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд грн.

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