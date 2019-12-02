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Раде рекомендуют принять закон об изменениях по предоставлению ЖК-услуг

Новости » Политика     02.12.2019 - 14:35
Раде рекомендуют принять закон об изменениях по предоставлению ЖК-услуг
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, законопроектом будут определены полномочия НКРЭКУ по установлению тарифов на услуги по отоплению

Комитет рекомендует парламенту рассмотреть на этой неделе проект внесения изменений в некоторые законы относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил председатель комитета по энергетике Андрей Герус, передает корреспондент РБК-Украина.

Речь идет о законопроекте №2458.

"Комитет рассмотрел законопроект" О жилищно-коммунальных услугах "№ 2458. Он также готов к рассмотрению", - заявил Герус.

Согласно пояснительной записке, законопроект будет определены полномочия НКРЭКУ по установлению тарифов на услуги по отоплению. Также планируется усовершенствовать механизм формирования тарифов на коммунальные услуги.

Напомним, представитель Кабмина в Раде Елена Шуляк просила парламент рассмотреть законопроект №2458 об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Она отметила, что сегодня на законодательном уровне не предусмотрена возможность заключения публичных договоров.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце августа Кабинет министров Украины установил предельный размер абонплаты за коммунальные услуги в многоэтажках.

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