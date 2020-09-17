ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Рада приняла закон о наказании за военные преступления за основу

Украина, Четверг 17 сентября 2020 16:34
Рада приняла закон о наказании за военные преступления за основу
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада Украины приняла закон о наказании за военные преступления за основу. Народные депутаты поддержали в первом чтении соответствующий законопроект №2689.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ дополняет ст. 8 Уголовного кодекса новой частью, которой вводится принцип универсальной юрисдикции в отношении агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

В законе прописаны особенности уголовной ответственности военных командиров, других лиц, которые фактически действуют как военные командиры, и других начальников за соответствующие международные преступления.

Проект в целом определяет особенности уголовной ответственности за агрессию, геноцид, преступления против человечности и военные преступления; а также за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Напомним, ВР приняла закон, в котором речь идет о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил.

Как писало РБК-Украина, в Офисе генерального прокурора рассматривают около 200 уголовных дел о военных преступлениях.

Так, президент Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны показать результат в расследовании военных преступлений.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика военныеВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь