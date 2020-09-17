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Рада схвалила закон про покарання за військові злочини за основу

Україна, Четвер 17 вересня 2020 16:34
Рада схвалила закон про покарання за військові злочини за основу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада України схвалила закон про покарання за військові злочини за основу. Народні депутати підтримали у першому читанні відповідний законопроект №2689.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ доповнює ст. 8 Кримінального кодексу новою частиною, якою запроваджується принцип універсальної юрисдикції щодо агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

У законі прописані особливості кримінальної відповідальності військових командирів, інших осіб, що фактично діють як військові командири, та інших начальників за відповідні міжнародні злочини.

Проект загалом визначає особливості кримінальної відповідальності за агресію, геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини; а також за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Нагадаємо, ВР схвалила закон, у якому йдеться про допуск дізнавачів, слідчих та прокурорів до району проведення Операції об'єднаних сил.

Як писало РБК-Україна, в Офісі генерального прокурора розглядають близько 200 кримінальних справ про військові злочини.

Так, президент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці повинні показати результат у розслідуванні військових злочинів.

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