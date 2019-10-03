Рада приняла закон о материальной ответственности военных

Парламент принял во втором чтении законопроект №1225 "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 276 нардепов.

Закон, в частности, определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, виновных в нанесении прямого действительного ущерба путем уничтожения, повреждения, создания недостатка, хищения или незаконного использования военного и иного имущества, ухудшение или снижение его ценности, осуществления избыточных выплат при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей, а также порядок возмещения такого вреда.

До этого материальная ответственность военных, лиц рядового и начальствующего состава регулировалась Положением о материальной ответственности военных за ущерб, причиненный государству, утвержденным постановлением ВР от 23 июня 1995 года.

Действие закона распространяется на военных при исполнении ими обязанностей военной службы, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, а также лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов специального назначения, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, сил гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Государственного бюро расследований.

Напомним, 20 сентября Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1225 "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц". Законопроект поддержали 306 народных депутатов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять закон о материальной ответственности военнослужащих во втором чтении.

Кроме того, Рада приняла во втором чтении законопроект №1227, которым усовершенствуются вопросы прохождения военной службы, в частности регулируется вопрос включения дезертиров в численность ВСУ. За документ проголосовали 287 народных депутатов.