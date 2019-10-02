ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Раде рекомендуют принять закон о материальной ответственности военных

Новости » Политика    02.10.2019 - 15:00
Раде рекомендуют принять закон о материальной ответственности военных
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Законопроект рекомендуют принять во втором чтении

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять закон о материальной ответственности военнослужащих. Об этом сообщил глава комитета Александр Завитневич, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект рекомендуют принять во втором чтении.

"Предлагается принять во втором чтении и в целом как закон проект "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц" №1225. 13 "за", решение принято единогласно", - заявил Завитневич.

Напомним, парламент 20 сентября поддержал за основу в первом чтении законопроект №1225 "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц". За документ проголосовали 306 нардепов.

Как писало РБК-Украина, парламенту рекомендуют не включать дезертиров в численность ВСУ. В частности, комитет по нацбезопасности рекомендует Раде принять соответствующий законопроект №1227 во втором чтении.

Так, 20 сентября ВР поддержала в первом чтении законопроект №1227, которым усовершенствуются вопросы прохождения военной службы. За него проголосовали 275 нардепов.

Рада отменила госфинансирование партий, которые проиграли выборы Рада предусмотрела порядок возобновления действия лицензии
Новости Украины военныеВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь