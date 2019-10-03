Рада прийняла закон про матеріальну відповідальність військових

Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №1225 "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 276 нардепів.

Закон, зокрема, визначає підстави і умови притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, винних у заподіянні прямої дійсної шкоди шляхом знищення, пошкодження, створення нестачі, розкрадання або незаконного використання військового та іншого майна, погіршення або зниження його цінності, здійснення надлишкових виплат при виконанні обов'язків військової служби або службових обов'язків, а також порядок відшкодування такої шкоди.

До цього матеріальна відповідальність військових, осіб рядового і начальницького складу регулювалася Положенням про матеріальну відповідальність військових за шкоду, заподіяну державі, затвердженого постановою ВР від 23 червня 1995 року.

Дія закону поширюється на військових при виконанні ними обов'язків військової служби, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, а також осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів спеціального призначення, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, сил цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1225 "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб". Законопроект підтримали 306 народних депутатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту прийняти закон про матеріальну відповідальність військовослужбовців у другому читанні.

Крім того, Рада прийняла у другому читанні законопроект №1227, яким вдосконалюються питання проходження військової служби, зокрема регулюється питання включення дезертирів в чисельність ЗСУ. За документ проголосували 287 народних депутатів.