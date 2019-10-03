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Рада решила не включать дезертиров в численность ВСУ

Новости » Политика    03.10.2019 - 13:59
Рада решила не включать дезертиров в численность ВСУ
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Дезертирам также будут приостанавливать выплаты

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1227, которым усовершенствуются вопросы прохождения военной службы, в частности регулируется вопрос включения дезертиров в численность ВСУ, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 287 нардепов.

Закон признает военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, которые дезертировали из ВСУ и других формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в численность ВСУ.

Вместе с тем предусматривается сохранить за ними статус военнослужащих на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах. В документе прописано приостановление выплат и выдачи других видов обеспечения, а также лишение социальных гарантий, установленных для военных.

При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора предусмотрено восстановить им все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

Напомним, комитет по вопросам национальной безопасности рекомендовал Раде принять во втором чтении законопроект №1227.

Как писало РБК-Украина ранее, 20 сентября Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №1227, которым усовершенствуются вопросы прохождения военной службы. За него проголосовали 275 нардепов.

Добавим, в осенней кампании 2019 года на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины будут призваны 15 тыс. 200 новобранцев.

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