Рада приняла закон об изменениях в противодействии отмыванию средств

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект приняли во втором чтении

Верховная рада Украины приняла во втором чтении правительственный законопроект №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 246 нардепов.

Так, предусматривается ввести общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и его сути в международную; применять риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсам отчетности о подозрительных операциях (деятельности) своих клиентов.

В законе прописано увеличение пороговой суммы и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых СПФМ (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны были сообщать Госфинмониторингу. Так, остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. грн. (сейчас 150 тыс. грн.) и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющими рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере.

В частности, предусмотрено ограничить максимальный размер штрафа за тяжелые нарушения для финансовых учреждений.

Кроме того, в законе установлен порядок применения формы воздействия в виде соглашения, предусмотрена процедура обжалования решения о наложении штрафов до его выполнения, внесены изменения в порядок включения в перечень лиц, связанных с терроризмом.

Член финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что при доработке ко второму чтению в законе уточнили перечень мер воздействия, которые могут быть применены за нарушения.

"Ввели такую меру воздействия, как соглашение об урегулировании последствий совершения правонарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия... Мы ввели правило, по которому за одно нарушение не может быть применено более одной санкции. Мы уменьшили максимальные размеры штрафов вдвое, а то и больше", - рассказала нардеп.

Напомним, комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВР принять во втором чтении правительственный законопроект №2179.

Как писало РБК-Украина, 1 ноября Рада приняла за основу правительственный законопроект №2179. При этом текст документа появился в парламенте в начале октября.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров 25 сентября внес в ВР соответствующий проект закона, однако сначала текст документа не был опубликован на сайте парламента.