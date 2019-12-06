Рада прийняла закон про зміни щодо протидії відмиванню коштів

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект ухвалили в другому читанні

Верховна рада України прийняла в другому читанні урядовий законопроект №2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 246 нардепів.

Так, передбачається ввести загальноприйняту термінологію у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення і його суті в міжнародну; застосовувати ризик-орієнтований підхід суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) при проведенні належної перевірки своїх клієнтів і відповідно перехід до кейсам звітності про підозрілі операції (діяльності) своїх клієнтів.

У законі прописане збільшення порогової суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності про фінансові операції, про які СПФМ (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи) зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторинг. Так, залишається обов'язок повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тис. грн. (зараз 150 тис. грн.) і пов'язаних з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з країн, які не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність в антилегалізаційній сфері.

Зокрема, передбачено обмежити максимальний розмір штрафу за тяжкі порушення для фінансових установ.

Крім того, в законі встановлено порядок застосування форми впливу у вигляді угоди, передбачена процедура оскарження рішення про накладення штрафів до його виконання, внесені зміни в порядок включення до переліку осіб, пов'язаних з тероризмом.

Член фінансового комітету Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що при доопрацюванні до другого читання у законі уточнили перелік заходів впливу, які можуть бути застосовані за порушення.

"Ввели таку міру впливу, як угода про врегулювання наслідків вчинення правопорушення законодавства в сфері запобігання та протидії ... Ми ввели правило, за яким за одне порушення не може бути застосоване більше однієї санкції. Ми зменшили максимальні розміри штрафів удвічі, а то й більше", - розповіла нардеп.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР прийняти в другому читанні урядовий законопроект №2179.

Як писало РБК-Україна, 1 листопада Рада прийняла за основу урядовий законопроект №2179. При цьому текст документа з'явився у парламенті на початку жовтня.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів 25 вересня вніс до ВР відповідний проект закону, проте спочатку текст документа не був опублікований на сайті парламенту.