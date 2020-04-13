Рада приняла закон о едином счете для уплаты налогов и ЕСВ с поправками Зеленского

Верховная рада Украины одобрила ранее ветированный законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Закон принят с предложениями главы государства Владимира Зеленского, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, президент внес три предложения к этому документу. Два предложения касались внесения технических правок, третьей же предлагалось пункт 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона об изменениях в статью 18 ЗУ "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" исключить, как не соответствующий Конституции Украины, Хозяйственному кодексу, закону Украины "О ценах и ценообразовании".

Напомним, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №1049. После этого парламенсткий комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной раде принять законопроект №1049 с предложениями президента.

Как сообщало РБК-Украина, скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как "маржа Холодова", начался в октябре 2019 года, когда на заседании финкомитета парламентарии включили в документ правку, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.