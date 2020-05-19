Рада отправила на доработку закон об аграрных расписках

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документом дается новое определение аграрных расписок

Верховная рада направила на повторное первое чтение законопроект №2805 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о функционировании и обращении аграрных расписок". Документом предлагалось новое определение таких расписок.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За основу законопроект поддержали лишь 212 парламентариев, а его направление на доработку в комитет одобрили 246 нардепов.

В частности, проектом дается новое определение аграрных расписок: они определяются как долговые неэмиссионные ценные бумаги в форме электронного документа в Реестре аграрных расписок или в бездокументарной форме в виде учетных записей на счетах в ценных бумагах в системе депозитарного учета ценных бумаг.

Документом также расширяется перечень субъектов, которые могут выдавать аграрные расписки, и обновляются обязательные реквизиты аграрных расписок и тому подобное.

Кроме того, предлагалось расширить возможные варианты залога по аграрной расписке, в том числе предусмотрев возможность и правила залога живых животных и продуктов животного происхождения, продукты их первичной переработки. Также предусмотрено создать правовые условия выдачи многолетних аграрных расписок, выполнение по которым будет происходить частями.

Напомним, в начале апреля комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной раде принять законопроект №2805 за основу в первом чтении.

Как писало РБК-Украина, в ночь на 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. Закон уже одобрил глава государства Владимир Зеленский. Он был опубликован в издании "Голос Украины" и частично вступил в силу.

Автор: Юлия Струк