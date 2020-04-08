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Финкомитет рекомендует Раде принять закон об аграрных расписках

Новости » Политика     08.04.2020 - 16:24
Финкомитет рекомендует Раде принять закон об аграрных расписках
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять законопроект №2805 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о функционировании и обращении аграрных расписок". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Указано, что принятие документа позволит повысить простоту в обращении, эффективность, надежность аграрных расписок, а также расширить сферу их использования. Это в свою очередь будет способствовать улучшению доступа агропроизводителей к производственным ресурсам и финансирования.

В частности, предполагается новое определение аграрных расписок (они определяются как долговые неэмиссионные ценные бумаги в форме электронного документа в Реестре аграрных расписок или в бездокументарной форме в виде учетных записей на счетах в ценных бумагах в системе депозитарного учета ценных бумаг); расширяется перечень субъектов, которые могут выдавать аграрные расписки; обновляются обязательные реквизиты аграрных расписок и тому подобное.

"Комитет по результатам рассмотрения принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект за основу", - указано в сообщении.

Напомним, Окружной административный суд Киева просят запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова совершать любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раде сейчас зарегистрировано 13 проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли. К рассмотрению всех этих постановлений подписания законопроекта №2178-10 заблокировано для спикера ВР Дмитрия Разумкова и соответственно главы государства Владимира Зеленского.

Подчеркнем, в ночь на 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.

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