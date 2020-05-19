Рада направила на доопрацювання закон про аграрні розписки

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом дається нове визначення аграрних розписок

Верховна рада направила на повторне перше читання законопроект №2805 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування та обіг аграрних розписок". Документом пропонувалося нове визначення таких розписок.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За основу законопроект підтримали лише 212 парламентарів, а його направлення на доопрацювання у комітет схвалили 246 нардепів.

Зокрема, проектом дається нове визначення аграрних розписок: вони визначаються як боргові неемісійні цінні папери у формі електронного документа в Реєстрі аграрних розписок або в бездокументарній формі у вигляді облікових записів на рахунках в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів.

Документом також розширюється перелік суб'єктів, які можуть видавати аграрні розписки, і оновлюються обов'язкові реквізити аграрних розписок тощо.

Крім того, пропонувалося розширити можливі варіанти застави по аграрній розписці, в тому числі передбачивши можливість і правила застави живих тварин і продуктів тваринного походження, продукти їх первинної переробки. Також передбачено створити правові умови видачі багаторічних аграрних розписок, виконання за якими буде відбуватися частинами.

Нагадаємо, на початку квітня комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №2805 за основу в першому читанні.

Як писало РБК-Україна, в ніч на 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. Закон уже схвалив глава держави Володимир Зеленський. Він був опублікований у виданні "Голос України" і частково набрав чинності.

Автор: Юлия Струк