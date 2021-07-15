Рада приняла к сведению Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы: что предлагает документ

"За" проголосовали 269 нардепов.

Также нардепы одобрили рекомендации Рады по бюджетной политике.

"Кабинету министров подготовить и подать в ВРУ проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год с учетом рекомендаций Верховной рады по бюджетной политике", - указано в постановлении.

Что предусматривает декларация

Бюджетная декларация - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Согласно документу, рост экономики Украины составит 3,8% в 2022 году, 4,7% - в 2023 году и 5,0% - в 2024 году.

Доходы госбюджета в 2022 году должны быть на уровне 1219,6 млрд гривен, в 2023 году - 1333,2 млрд гривен, в 2024 году - 1451,6 млрд гривен.

Документом предусмотрено, что среднемесячная зарплата работников, брутто составит: в 2022 году - 15 258 гривен, в 2023 году - 17 159 гривен, в 2024 году - 19 063 гривен.