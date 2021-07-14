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Комитет Рады впервые согласовал бюджетную декларацию на три года: что она предусматривает

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Украина, Среда 14 июля 2021 16:54
Комитет Рады впервые согласовал бюджетную декларацию на три года: что она предусматривает Фото: Бюджетная декларация на 2022-2024 годы одобрена комитетом Рады
Автор: Александр Белоус

Бюджетный комитет Верховной рады впервые согласовал бюджетную декларацию на три года. Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Согласно декларации, рост экономики Украины составит 3,8% в 2022 году, 4,7% в 2023 году и 5,0% в 2024 году.

Доходы госбюджета в 2022 году должны быть на уровне 1219,6 млрд гривен, в 2023 году - 1333,2 млрд гривен, в 2024 году - 1451,6 млрд гривен.

Документом предусмотрено, что среднемесячная заработная плата работников, брутто составит: в 2022 году - 15 258 гривен, в 2023 году - 17 159 гривен, в 2024 году 19 063 гривен.

Напомним, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год с 4,3% до 3,8%.

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