Рада взяла до відома Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки: що пропонує документ

Верховна рада взяла до відома Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Народні депутати ухвалили відповідний проект постанови №5765.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 269 нардепів.
Також нардепи схвалили рекомендації Ради щодо бюджетної політики.
"Кабінету міністрів підготувати та подати до ВРУ проект закону про державний бюджет України на 2022 рік з урахуванням рекомендацій Верховної ради щодо бюджетної політики", - вказано у постанові.
Бюджетна декларація - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.
Згідно з документом, зростання економіки України складе 3,8% в 2022 році, 4,7% - в 2023 році і 5,0% - у 2024 році.
Доходи держбюджету в 2022 році повинні бути на рівні 1219,6 млрд гривень, в 2023 році - 1333,2 млрд гривень, в 2024 році - 1451,6 млрд гривень.
Документом передбачено, що середньомісячна зарплата працівників, брутто складе: у 2022 році - 15 258 гривень, у 2023 році - 17 159 гривень, у 2024 році - 19 063 гривень.
Нагадаємо, раніше бюджетний комітет парламенту погодив Бюджетну декларацію.
Як писало РБК-Україна, у комітеті ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів заявили, що документ потребує доопрацювання.
Раніше Міністерство фінансів назвало терміни розгляду парламентом бюджетної декларації. Він мав відбутися до 15 липня.