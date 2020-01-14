Рада предварительно одобрила закон Зеленского об отмене адвокатской монополии

Законом вносятся соответствующие изменения в Конституцию Украины
Верховная рада Украины предварительно одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии)", передает корреспондент РБК-Украина.
Такое решение поддержали 295 парламентариев.
Целью документа является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи из-за отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи.
Законопроектом предлагается отменить адвокатскую монополию, а именно исключить положения части четвертой статьи 131-2 действующей Конституции Украины, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.
В связи с этим предлагается исключить:
Напомним, ранее представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский анонсировал, что Верховная рада сможет проголосовать этот проект закона в первом чтении еще в ноябре 2019 года.
Как писало РБК-Украина ранее, Конституционный суд Украины разрешил внести изменения в КУ для отмены адвокатской монополии. Законопроект признан соответствующим требованиям статей 157 и 158 Основного закона. Также суд пришел к выводу, что предложенные изменения расширяют возможности представительства в суде.
Добавим также, данный законопроект глава государства зарегистрировал в Раде в первый день работы нового парламента.