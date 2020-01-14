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Рада предварительно одобрила закон Зеленского об отмене адвокатской монополии

Новости » Политика     14.01.2020 - 13:06
Рада предварительно одобрила закон Зеленского об отмене адвокатской монополии
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом вносятся соответствующие изменения в Конституцию Украины

Верховная рада Украины предварительно одобрила законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии)", передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение поддержали 295 парламентариев.

Целью документа является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи из-за отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи.

Содержание проекта

Законопроектом предлагается отменить адвокатскую монополию, а именно исключить положения части четвертой статьи 131-2 действующей Конституции Украины, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

В связи с этим предлагается исключить:

  • часть пятую статьи 131-2 Конституции Украины, согласно которой законом могут быть определены исключения по поводу представительства в суде по трудовым спорам, спорам о защите социальных прав, в отношении выборов и референдумов, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена;
  • подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения", согласно которому со дня вступления в силу закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (о правосудии)" представительство в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 131-1 и статьи 131-2 Конституции Украины исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции ​​осуществляется с 1 января 2017 года; в судах апелляционной инстанции - с 1 января 2018 года; в судах первой инстанции - с 1 января 2019 года.

Напомним, ранее представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский анонсировал, что Верховная рада сможет проголосовать этот проект закона в первом чтении еще в ноябре 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, Конституционный суд Украины разрешил внести изменения в КУ для отмены адвокатской монополии. Законопроект признан соответствующим требованиям статей 157 и 158 Основного закона. Также суд пришел к выводу, что предложенные изменения расширяют возможности представительства в суде.

Добавим также, данный законопроект глава государства зарегистрировал в Раде в первый день работы нового парламента.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКонституцияВерховная Радаадвокат
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