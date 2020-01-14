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Рада попередньо схвалила закон Зеленського про скасування адвокатської монополії

Новини » Політика     14.01.2020 - 13:06
Рада попередньо схвалила закон Зеленського про скасування адвокатської монополії
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом вносяться відповідні зміни до Конституції України

Верховна рада України попередньо схвалила законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)", передає кореспондент РБК-Україна.

Таке рішення підтримали 295 парламентаріїв.

Метою документа є забезпечення права кожного на отримання професійної юридичної допомоги через скасування адвокатської монополії на надання такої допомоги.

Зміст проекту

Законопроектом пропонується скасувати адвокатську монополію, а саме виключити положення частини четвертої статті 131-2 чинної Конституції України, згідно з якою виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.

У зв'язку з цим пропонується виключити:

частину п'яту статті 131-2 Конституції України, згідно з якою законом можуть бути визначені виключення з приводу представництва в суді по трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів і референдумів, у малозначних суперечках, а також щодо представництва малолітніх або неповнолітніх осіб та осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена;

підпункт 11 пункту 16-1 розділу ХV "Перехідні положення", згідно з яким з дня набрання чинності закону "Про внесення змін до Конституції України (про правосуддя)" представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 Конституції України виключно прокурорами або адвокатами в Верховному суді і судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 роки; в судах апеляційної інстанції - з 1 січня 2018 роки; в судах першої інстанції - з 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, раніше представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський анонсував, що Верховна рада зможе проголосувати цей проект закону в першому читанні ще в листопаді 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, Конституційний суд України дозволив внести зміни в КУ для скасування адвокатської монополії. Законопроект визнаний відповідним вимогам статей 157 і 158 Основного закону. Також суд дійшов висновку, що запропоновані зміни розширюють можливості представництва в суді.

Додамо також, даний законопроект глава держави зареєстрував у Раді в перший день роботи нового парламенту.

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