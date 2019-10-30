Опубликованы изменения в Налоговый кодекс по единому счету для уплаты налогов

Иллюстративное фото (УНИАН)

Закон полностью вступит в силу с января 2021 года

Законопроект №1051 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" в среду, 30 октября, был опубликован в издании "Голос Украины". Он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Документом в Налоговый кодекс вносятся изменения, необходимые для внедрения единого счета для уплаты налогов и единого социального взноса. В частности, дается определение понятию "единый счет".

"Единый счет - это счет, открытый в центральном органе исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, который может использоваться налогоплательщиком для уплаты денежных обязательств и/или налогового долга по налогам и сборам, предусмотренных настоящим Кодексом, единого взноса и других платежей, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы", - сказано в тексте закона.

При этом указано, что единый счет не может использоваться налогоплательщиком для уплаты денежных обязательств и/или налогового долга по налогу на добавленную стоимость, акцизного налога с реализации горючего и спирта этилового, а также для уплаты части чистой прибыли (дохода) в бюджет государственными и коммунальными унитарными предприятиями и их объединениями.

"Закон вступает в силу с 1 января 2021, кроме пунктов 2 и 3 настоящего раздела, которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования этого закона", - сказано в документе.

Как писало РБК-Украина ранее, 17 октября проект подписал спикер ВР Дмитрий Разумков и передал его на подпись главе государства. Согласно данным на сайте парламента, президент Владимир Зеленский одобрил документ 28 октября.

Так, 4 октября парламент одобрил во втором чтении законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Также парламентарии внесли соответствующие изменения в Налоговый кодекс, приняв во втором чтении законопроект №1051. За него проголосовали 274 народных депутата.

Напомним, в первом чтении эти проекты законов Рада одобрила 13 сентября.