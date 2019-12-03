Рада прийняла за основу закон про удосконалення адміністрування податків

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

За документ проголосували 250 парламентарів

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1209-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві". За документ проголосували 250 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроектом передбачається внесення змін до ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" у частині приведення у відповідність до діючого законодавства назв центральних органів виконавчої влади, що здійснюють адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування.

Також у документі прописане уточнення порядку направлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску; внесення змін до розміру штрафних санкцій за порушення вимог, передбачених законом; виключення обов’язку контролюючого органу про надання інформації Пенсійному фонду про узгодження результатів перевірок у частині нарахування єдиного внеску.

Законопроектом пропонуються зміни до законів "Про державну підтримку сільського господарства України" та "Про державну підтримку сільського господарства України", передбачають внесення уточнення до формули розрахунку питомої ваги вартості реалізованих сільськогосподарських товарів, при досягненні якої у с/г товаровиробника виникає право на отримання бюджетної дотації; обов’язок повідомлення особи, що претендує на отримання бюджетної дотації, про всіх пов’язаних осіб, що є отримувачами держпідтримки.

Проект надає повноваження Кабінету міністрів щодо визначення порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків.

Документ також покладає обов’язок щодо контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями та дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також стягнення зазначених платежів до бюджету на Державну податкову службу.

Передбачається внесення змін до ЗУ "Про благодійну діяльність та благодійні організації" щодо включення до Реєстру волонтерів осіб, задіяних у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил.

Також пропонується встановлення ставки мита на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням.

Крім того, проект передбачає внесення змін до закону "Про судовий збір" у частині встановлення максимальної величини ставки судового збору за поданням до адміністративного суду апеляційної або касаційної скарги на рішення суду.

Законопроектом вносяться зміни до 63 інших законодавчих актів України, якими узгоджується питання розподілу повноважень між органами податкової та органами митної служби та якими чітко визначено, що контролюючий орган - це орган, який визначений Податковим кодексом.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер ВР, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук просив розглянути і прийняти так звані закони про деолігархізацію та деофшоризацію №1209-1210.

Як писало РБК-Україна, у кінці жовтня закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" був опублікований у виданні "Голос України". Він набуде чинності з 1 січня 2021 року.