Рада приняла за основу закон для доступа лиц с инвалидностью к ЖК объектам

Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина, Виталий Носач)

Принятие закона должно стимулировать заказчиков строительства к созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с различными потребностями

Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №7370 "О внесении изменений в закон "О регулировании градостроительной деятельности" (об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности)". За законопроект проголосовали 230 депутатов ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, документом вносятся изменения в закон "О регулировании градостроительной деятельности", в частности предлагается дополнить часть четвертую статьи 34 абзацем, что позволит устройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в том числе к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

В документе предусматривается норма, согласно которой объект не может быть принят в эксплуатацию, в случае если он не соответствует требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил, в том числе по доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

"Законопроект разработан с целью обеспечения реализации конкретных мер, позволяющих приспособить жилое и окружающую среду с потребностями лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности, внедрение лучшего мирового опыта в этой сфере и стимулирования заказчиков строительства к созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с различными потребностями", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее нардепы приняли в целом законопроект №6211 "О внесении изменений в статью 9 закона "О судебном сборе" о создании условий для обеспечения доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к помещениям судов". Законом предусматривается использование средств от уплаты судебного сбора на переоборудование помещений судов для лиц с инвалидностью.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства Петр Порошенко анонсировал внесение в Раду двух законопроектов об усилении ответственности за нарушение законодательных норм в отношении лиц с инвалидностью в новой и существующей застройке.

Добавим также, во вторник, 4 декабря, нардепы в ходе пленарного заседания рассматривают вопросы социальной защиты лиц с инвалидностью.