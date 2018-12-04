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Рада предусмотрела переоборудование судов для доступа лиц с инвалидностью

Новости » Политика    04.12.2018 - 11:36
Рада предусмотрела переоборудование судов для доступа лиц с инвалидностью
Фото: парламент (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

Переоборудование предлагается осуществить за счет средств от уплаты судебного сбора

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №6211 "О внесении изменений в статью 9 закона "О судебном сборе" о создании условий для обеспечения доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к помещениям судов". За документ проголосовали 228 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, закон направлен на обеспечение архитектурной и информационной доступности помещений судов для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения путем использования средств от уплаты судебного сбора на переоборудование помещений, прилегающей территории и информационное обеспечение указанной категории лиц.

"Принятие этого закона будет способствовать обеспечению архитектурной и информационной доступности помещений судов для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения", - говорится в пояснительной записке.

Подчеркивается, что принятие закона не потребует дополнительного финансирования из государственного бюджета.

Напомним, в понедельник президент Украины Петр Порошенко анонсировал внесение в Раду двух законопроектов об усилении ответственности за нарушение законодательных норм в отношении лиц с инвалидностью в новой и существующей застройке. По словам главы государства, эти законы направлены на ликвидацию барьерной архитектурной среды для лиц с инвалидностью.

Как писало РБК-Украина ранее, на этой пленарной неделе, а именно во вторник, 4 декабря, нардепы рассматривают вопросы социальной защиты лиц с инвалидностью.

Добавим, ранее Кабмин внес в Раду закон, которым предлагается разрешить лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста независимо от того учатся ли они в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, учреждениях высшего образования.

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Темы: Заседание Рады
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