Рада прийняла за основу закон для доступу осіб з інвалідністю до ЖК об'єктів

Фото: Верховна рада України (РБК-Україна, Віталій Носач)

Прийняття закону має стимулювати замовників будівництва до створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з різними потребами

Верховна рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №7370 "Про внесення змін до закону "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності)". За законопроект проголосували 230 депутатів ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документом вносяться зміни до закону "Про регулювання містобудівної діяльності”, зокрема пропонується доповнити частину четверту статті 34 абзацом, що дозволить улаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, в тому числі до під’їздів та/або квартир у житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

У документі передбачається норма, згідно з якою об’єкт не може бути прийнятий в експлуатацію, у разі якщо він не відповідає вимогам будівельних норм, державним стандартам і правилам, у тому числі щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

"Законопроект розроблено з метою забезпечення втілення конкретних заходів, що дозволяють пристосувати житлове і оточуюче середовище до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності, впровадження кращого світового досвіду у цій сфері та стимулювання замовників будівництва до створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з різними потребами", - сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше нардепи прийняли в цілому законопроект №6211 "Про внесення змін до статті 9 закону "Про судовий збір" щодо створення умов для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень судів". Законом передбачається використання коштів від сплати судового збору на переобладнання приміщень судів для осіб з інвалідністю.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Петро Порошенко анонсував внесення у Раду двох законопроектів про посилення відповідальності за порушення законодавчих норм щодо осіб з інвалідністю у новій та існуючій забудові.

Додамо також, у вівторок, 4 грудня, нардепи в ході пленарного засідання розглядають питання соціального захисту осіб з інвалідністю.