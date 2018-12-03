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Порошенко анонсировал внесение в Раду законов об усилении защиты лиц с инвалидностью

Новости » Политика    03.12.2018 - 17:40
Порошенко анонсировал внесение в Раду законов об усилении защиты лиц с инвалидностью
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Данные проекты направлены на ликвидацию барьерной архитектурной среды для лиц с инвалидностью

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал внесение в Верховную раду Украины двух законопроектов об усилении ответственности за нарушение законодательных норм в отношении лиц с инвалидностью в новой и существующей застройке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

По словам президента, документы направлены на ликвидацию барьерной архитектурной среды для лиц с инвалидностью.

Порошенко анонсировал внесение в Раду законов об усилении защиты лиц с инвалидностью

"Нами инициированы и будут внесены 2 очень важных законопроекта, направленные на ликвидацию барьерной архитектурной среды для лиц с инвалидностью и усиление ответственности за нарушение законодательных, правовых норм в отношении лиц с инвалидностью в новой и существующей застройке", - заявил Порошенко.

Как писало РБК-Украина ранее, на этой пленарной неделе, а именно во вторник, 4 декабря, Верховная рада рассмотрит вопросы социальной защиты лиц с инвалидностью.

"Во вторник будет Всемирный день защиты лиц с инвалидностью. Поэтому предлагается, чтобы мы первым блоком поставили те вопросы, которые касаются защиты лиц с инвалидностью. Это небольшой блок вопросов, 5 вопросов", - отметил глава парламента Андрей Парубий.

Напомним, Кабмин внес в Раду закон, которым предлагается разрешить лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста независимо от того, учатся ли они в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, учреждениях высшего образования.

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