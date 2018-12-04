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Рада сегодня рассмотрит вопросы аграрной политики

Новости » Политика    04.12.2018 - 09:07
Рада сегодня рассмотрит вопросы аграрной политики
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Нардепы также планируют рассмотреть усиление информационной безопасности

Верховная рада Украины сегодня, 4 декабря, рассмотрит вопросы аграрной политики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

В повестке дня значатся вопросы защиты людей с инвалидностью, а также блок законопроектов по аграрной политике. Нардепы планируют рассмотреть проект об основах государственной аграрной политики и политики сельского развития, о требованиях к предметам и материалам, которые контактируют с пищевыми продуктами, изменения в некоторые законодательные акты по идентификации и регистрации животных, а также законопроект о сельскохозяйственной кооперации.

Кроме того, нардепы рассмотрят изменения относительно защиты информационного пространства, в частности, в закон о телевидении и радиовещании по усилению информационной безопасности и противодействия Российской Федерации. Также Рада планирует внести изменения в скандальный закон об образовании и рассмотреть проект о детенизации рынка металлолома.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня парламент рассмотрит разблокирование подписания бюджета-2019.

Также на вчерашнем согласительном совете спикер Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг может рассмотреть вопрос о расторжении договора о дружбе с РФ.

 

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины законопроектВерховная Радааграрная политика
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